Río Hato recibe primer vuelo chárter de Wingo desde Bogotá con más de 170 turistas

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato , en la provincia de Coclé, recibió este lunes el primer vuelo chárter de Wingo procedente de Bogotá, Colombia, con más de 170 turistas a bordo, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La entidad explicó que esta operación forma parte de una alianza entre la ATP, PROMTUR Panamá, Wingo y el operador turístico On Vacation, con la que se da inicio a “una conexión directa entre Colombia y la Riviera Pacífica panameña”.

Turistas podrán visitar la Riviera Pacífica y Ciudad de Panamá

Río Hato, ubicado en la provincia de Coclé, es una de las principales zonas de playa de Panamá y concentra una importante oferta turística y hotelera en el Pacífico panameño.

"Los paquetes vacacionales de On Vacation incluyen opciones de alojamiento en la Riviera Pacífica y alternativas para combinar la estadía con una visita a la Ciudad de Panamá", señala una nota de la ATP.