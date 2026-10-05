Río Hato Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 17:01

Río Hato recibe primer vuelo chárter de Wingo desde Bogotá con más de 170 turistas

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato recibió el primer vuelo chárter de Wingo desde Bogotá.

Río Hato recibe primer vuelo chárter de Wingo desde Bogotá.

Río Hato recibe primer vuelo chárter de Wingo desde Bogotá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato, en la provincia de Coclé, recibió este lunes el primer vuelo chárter de Wingo procedente de Bogotá, Colombia, con más de 170 turistas a bordo, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La entidad explicó que esta operación forma parte de una alianza entre la ATP, PROMTUR Panamá, Wingo y el operador turístico On Vacation, con la que se da inicio a “una conexión directa entre Colombia y la Riviera Pacífica panameña”.

Turistas podrán visitar la Riviera Pacífica y Ciudad de Panamá

Río Hato, ubicado en la provincia de Coclé, es una de las principales zonas de playa de Panamá y concentra una importante oferta turística y hotelera en el Pacífico panameño.

"Los paquetes vacacionales de On Vacation incluyen opciones de alojamiento en la Riviera Pacífica y alternativas para combinar la estadía con una visita a la Ciudad de Panamá", señala una nota de la ATP.

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