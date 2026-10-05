Río Hato recibe primer vuelo chárter de Wingo desde Bogotá con más de 170 turistas

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato, en la provincia de Coclé, recibió este lunes el primer vuelo chárter de Wingo procedente de Bogotá, Colombia, con más de 170 turistas a bordo, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Turistas podrán visitar la Riviera Pacífica y Ciudad de Panamá
Río Hato, ubicado en la provincia de Coclé, es una de las principales zonas de playa de Panamá y concentra una importante oferta turística y hotelera en el Pacífico panameño.
"Los paquetes vacacionales de On Vacation incluyen opciones de alojamiento en la Riviera Pacífica y alternativas para combinar la estadía con una visita a la Ciudad de Panamá", señala una nota de la ATP.