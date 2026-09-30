Aeropuertos de David y Río Hato: autorizan precalificación para operación y mantenimiento

El Consejo de Gabinete autorizó iniciar el proceso de precalificación de proponentes para el proyecto de operación, mantenimiento y obras de los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, como paso previo a una licitación por mejor valor para seleccionar al contratista.

La autorización está contenida en el Proyecto de Resolución No. 120-26 y faculta a Tocumen S.A. para desarrollar el proceso conforme a las normas de contratación pública y las bases de precalificación correspondientes.

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¿Qué pasará con los aeropuertos de David y Río Hato?

La precalificación tendrá como objetivo determinar si los participantes cuentan con las condiciones necesarias para avanzar dentro del proceso.

Para ello serán evaluados aspectos como:

Capacidad legal.

Capacidad administrativa.

Capacidad técnica.

Capacidad financiera.

Experiencia de los participantes.

Superada esta fase, el proyecto contempla una licitación por mejor valor para seleccionar al contratista encargado de la operación, mantenimiento y obras de ambos aeropuertos.

Tocumen S.A. publicará las bases en PanamaCompra

Las bases de precalificación deberán ser publicadas por Tocumen S.A. en el portal electrónico de contrataciones públicas PanamaCompra, donde se establecerán las reglas que deberán cumplir las empresas interesadas en participar.

La autorización del Consejo de Gabinete no representa todavía la adjudicación de los contratos de los aeropuertos Enrique Malek y Scarlett Martínez, sino el inicio de la fase destinada a determinar qué proponentes cumplen con los requisitos para participar posteriormente en la licitación.