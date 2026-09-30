Octubre llega con música, conciertos y actividades: estos son los eventos que marcarán el inicio del mes

Actividades programadas para el mes de octubre en Panamá.

Panamá se prepara para recibir octubre con una agenda cargada de actividades para diferentes gustos. Durante el mes habrá conciertos, festivales culturales, propuestas artísticas, jornadas de entretenimiento y campañas de prevención que podrás disfrutar junto a familiares y amigos.

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Conoce las principales actividades programadas para octubre en Panamá:

Panamá Black Weekend 2026

Lugar: 16 centros comerciales del país.

Fecha: del 2 al 4 de octubre.

Durante estos días, diferentes centros comerciales participarán en el Panamá Black Weekend 2026 con ofertas y promociones para los consumidores de hasta 70%.

Festivales culturales

Fiesta alrededor del mundo

Lugar: Panamá Megapolis Convention Center.

Fecha: 18 de octubre.

Festival del Sombrero Pintado

Lugar: La Pintada, provincia de Coclé.

Fecha: 24 de octubre.

Arte, música y teatro

Lugar: Teatro Nacional de Panamá.

Fecha: 27 de octubre.

Conciertos

Pablo Alborán

Lugar: Teatro Anayansi de Atlapa.

Fecha: 1 de octubre.

Salsa Fest

Lugar: Islas de Atlapa.

Fecha: 3 de octubre.

Cultura Profética

Lugar: Causeway de Amador.

Fecha: 24 de octubre.

Actividades por el mes de prevención del cáncer de mama

Durante el mes de octubre también se desarrollarán iniciativas relacionadas con la prevención del cáncer de mama, entre ellas caminatas y actividades de concientización enfocadas en la importancia del diagnóstico temprano, impulsadas por el Despacho de la Primera Dama.

Con esta variedad de propuestas, octubre tendrá opciones de entretenimiento, cultura y prevención para quienes buscan actividades para compartir durante el mes. Se recomienda estar pendiente de los organizadores de cada evento para conocer cualquier actualización sobre horarios y programación.