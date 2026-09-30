Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 08:39

Octubre llega con música, conciertos y actividades: estos son los eventos que marcarán el inicio del mes

El calendario incluye propuestas para salir, compartir y disfrutar de distintas experiencias durante el mes de octubre.

Actividades programadas para el mes de octubre en Panamá.

Actividades programadas para el mes de octubre en Panamá.

Imagen creada con IA/ Telemetro.
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Panamá se prepara para recibir octubre con una agenda cargada de actividades para diferentes gustos. Durante el mes habrá conciertos, festivales culturales, propuestas artísticas, jornadas de entretenimiento y campañas de prevención que podrás disfrutar junto a familiares y amigos.

Conoce las principales actividades programadas para octubre en Panamá:

Panamá Black Weekend 2026

  • Lugar: 16 centros comerciales del país.

  • Fecha: del 2 al 4 de octubre.

Durante estos días, diferentes centros comerciales participarán en el Panamá Black Weekend 2026 con ofertas y promociones para los consumidores de hasta 70%.

Festivales culturales

Fiesta alrededor del mundo

  • Lugar: Panamá Megapolis Convention Center.

  • Fecha: 18 de octubre.

Festival del Sombrero Pintado

  • Lugar: La Pintada, provincia de Coclé.

  • Fecha: 24 de octubre.

Arte, música y teatro

  • Lugar: Teatro Nacional de Panamá.

  • Fecha: 27 de octubre.

Conciertos

Pablo Alborán

  • Lugar: Teatro Anayansi de Atlapa.

  • Fecha: 1 de octubre.

Salsa Fest

  • Lugar: Islas de Atlapa.

  • Fecha: 3 de octubre.

Cultura Profética

  • Lugar: Causeway de Amador.

  • Fecha: 24 de octubre.

Actividades por el mes de prevención del cáncer de mama

Durante el mes de octubre también se desarrollarán iniciativas relacionadas con la prevención del cáncer de mama, entre ellas caminatas y actividades de concientización enfocadas en la importancia del diagnóstico temprano, impulsadas por el Despacho de la Primera Dama.

Con esta variedad de propuestas, octubre tendrá opciones de entretenimiento, cultura y prevención para quienes buscan actividades para compartir durante el mes. Se recomienda estar pendiente de los organizadores de cada evento para conocer cualquier actualización sobre horarios y programación.

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