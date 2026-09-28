Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 09:43

Cursos gratuitos del INADEH en octubre 2026: inscripciones, oferta y cómo registrarse

El INADEH informó que están abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos de octubre 2026, disponibles a nivel nacional.

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INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que están abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos correspondientes al mes de octubre de 2026 a nivel nacional.

Cursos del INADEH en Panamá para octubre

  1. Finanzas - virtual y matutino - Los Andes
  2. Fondant y pastillaje - presencial y vespertino - David
  3. Formación Integral para el Desarrollo Humanos - presencial y nocturno - David
  4. Artesanías manuales - presencial y matutino - Arraiján Plaza La Marquesa
  5. Confección de Adornos y Arreglos de Navidad - presencial y matutino - Arraiján Plaza La Marquesa
  6. Freno, dirección y suspensión - mecánica automotriz - presencial y nocturno - Chitré
  7. Acabado de superficies de cielo raso y paredes con pasta de gypsum - presencial y matutino - Colón
  8. Cursos de inglés - virtuales y presenciales - Santiago
  9. Atención al cliente - presencial y matutino - Penonomé
  10. Alisado y Keratina - presencial y matutino - La Chorrera

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y realizar su preinscripción en la plataforma digital: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH

Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.

  • Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

  • Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.

Modalidades de los cursos del INADEH

Las capacitaciones se impartirán mediante las siguientes modalidades:

  • Presencial
  • Virtual
  • Acciones móviles

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