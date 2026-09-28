Cursos gratuitos del INADEH en octubre 2026: inscripciones, oferta y cómo registrarse

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) informó que están abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos correspondientes al mes de octubre de 2026 a nivel nacional.

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Cursos del INADEH en Panamá para octubre

Finanzas - virtual y matutino - Los Andes Fondant y pastillaje - presencial y vespertino - David Formación Integral para el Desarrollo Humanos - presencial y nocturno - David Artesanías manuales - presencial y matutino - Arraiján Plaza La Marquesa Confección de Adornos y Arreglos de Navidad - presencial y matutino - Arraiján Plaza La Marquesa Freno, dirección y suspensión - mecánica automotriz - presencial y nocturno - Chitré Acabado de superficies de cielo raso y paredes con pasta de gypsum - presencial y matutino - Colón Cursos de inglés - virtuales y presenciales - Santiago Atención al cliente - presencial y matutino - Penonomé Alisado y Keratina - presencial y matutino - La Chorrera

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y realizar su preinscripción en la plataforma digital: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH

Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ .

Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.

Modalidades de los cursos del INADEH

Las capacitaciones se impartirán mediante las siguientes modalidades: