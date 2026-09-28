Cursos gratuitos del INADEH en octubre 2026: inscripciones, oferta y cómo registrarse

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que están abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos correspondientes al mes de octubre de 2026 a nivel nacional.
Cursos del INADEH en Panamá para octubre
- Finanzas - virtual y matutino - Los Andes
- Fondant y pastillaje - presencial y vespertino - David
- Formación Integral para el Desarrollo Humanos - presencial y nocturno - David
- Artesanías manuales - presencial y matutino - Arraiján Plaza La Marquesa
- Confección de Adornos y Arreglos de Navidad - presencial y matutino - Arraiján Plaza La Marquesa
- Freno, dirección y suspensión - mecánica automotriz - presencial y nocturno - Chitré
- Acabado de superficies de cielo raso y paredes con pasta de gypsum - presencial y matutino - Colón
- Cursos de inglés - virtuales y presenciales - Santiago
- Atención al cliente - presencial y matutino - Penonomé
- Alisado y Keratina - presencial y matutino - La Chorrera
Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y realizar su preinscripción en la plataforma digital: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/
Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH
Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:
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Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.
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Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.
Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.
Modalidades de los cursos del INADEH
Las capacitaciones se impartirán mediante las siguientes modalidades:
- Presencial
- Virtual
- Acciones móviles