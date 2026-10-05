Comarca Ngäbe Buglé: Plan Firmeza lleva atención médica y apoyo social a más de 1,300 personas

Una escuela en Cerro Otoe se convirtió durante dos semanas en punto de encuentro para las comunidades de Nedrini, en la comarca Ngäbe Buglé , donde una misión humanitaria llevó atención médica, actividades educativas, alimentación y oportunidades para jóvenes y familias alejadas de los principales centros urbanos.

La misión fue articulada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), junto a los estamentos de seguridad, la Soberana Orden de Malta y distintas instituciones del Estado, como parte del Plan Firmeza.

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Más de 1,300 personas recibieron atención de salud

En coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) y Probidsida, las jornadas de salud beneficiaron a más de 1,300 personas. La Soberana Orden de Malta aportó 1,440 bolsas de arroz e insumos médicos.

Durante la misión también se entregaron 981 paquetes del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y una olla popular distribuyó 2,000 platos de comida. Además, la feria del IMA permitió a las familias acceder a productos a precios accesibles.

La iniciativa también incluyó:

Más de 1,400 estudiantes participaron en actividades psicoeducativas sobre manejo emocional, establecimiento de límites e identidad indígena.

469 jóvenes participaron en procesos de captación de la Policía Nacional, Senafront, Senan y Migración.

Se realizaron actividades deportivas y recreativas, Cinefront y cortes de cabello para niños, jóvenes y adultos.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aportó cinco toneladas de materiales para mejorar la infraestructura de la Escuela Llano Culantro.

El esfuerzo reunió las capacidades del Mides, Ministerio de la Mujer, IMA, MiCultura, Meduca, ATTT, MOP, Minsa y otras entidades.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, acompañó el cierre de la misión, que integró atención social, prevención, educación y oportunidades para las comunidades.

De acuerdo con el Minseg, estas acciones forman parte del Plan Firmeza y buscan acercar las instituciones a las comunidades, atender sus necesidades y generar oportunidades.