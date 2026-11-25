Más de un centenar de investigadores, especialistas en bioimagen, científicos de datos, desarrolladores de software y responsables de plataformas tecnológicas de América Latina y el Caribe participan esta semana en el LABI Meeting 2026, que se desarrolla del 23 al 25 de noviembre en Ciudad de Panamá bajo el lema “De Píxeles al Conocimiento: Integrando Imágenes, Ómica y Datos”.

Organizado por Latin America Bioimaging (LABI), el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT-AIP), el encuentro reúne a la comunidad regional de bioimagen para explorar cómo la integración de imágenes científicas, tecnologías ómicas e inteligencia artificial está transformando la investigación en áreas como la salud, la biodiversidad y las ciencias ambientales.

La agenda incluye conferencias magistrales, mesas redondas y sesiones técnicas centradas en biología espacial, análisis avanzado de imágenes, interoperabilidad de datos, inteligencia artificial e infraestructura científica. Entre los conferencistas invitados figuran el Dr. Timothy Thomson, director de INDICASAT-AIP; el Dr. Marius George Linguraru, del Children's National Hospital y la George Washington University; la Dra. Helene Muller-Landau, del STRI; y el Dr. Petr Walczysko, integrante del equipo OMERO de la University of Dundee.

Además de las actividades académicas, los participantes intercambian experiencias sobre capacitación, acceso a tecnologías de vanguardia y gestión de grandes volúmenes de datos científicos, al tiempo que visitan plataformas e infraestructuras de investigación en Panamá.

LABI nació con el objetivo de fortalecer la colaboración y el desarrollo de capacidades en bioimagen en América Latina. Desde su primer encuentro en Montevideo en 2022, la red ha celebrado reuniones anuales en México, Brasil y Argentina, consolidando una comunidad regional dedicada a impulsar la innovación científica mediante tecnologías de imagen y análisis de datos.

El LABI Meeting 2026 cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Chan Zuckerberg Initiative (CZI), así como el patrocinio de empresas e instituciones vinculadas a la investigación y la innovación tecnológica.