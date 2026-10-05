Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 10:32

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 6 de octubre

La entrega de la nueva tarjeta PASE-U y del primer pago de 2026 finaliza en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Ngäbe Buglé.

Pago del PASE-U 2026.

Pago del PASE-U 2026.

Imagen generada con IA.
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Bocas del Toro este martes 6 de octubre.

Pagos del PASE-U en Bocas del Toro

Changuinola

Las Tablas

  • C.E.B.G. Mariano Thomas
  • C.E.B.G. Nievecita
  • Col. Nievecita
  • Esc. Alto Dos Caños Anexa
  • Esc. Barranco Medio
  • Esc. Bil. Barranco Adentro
  • Esc. Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela
  • Esc. Dos Caños
  • Esc. Dos Caños Abajo
  • Esc. Quebrada Canela

Las Delicias

  • Esc. Agua Salud
  • Esc. Alto de Yorkín
  • Esc. Boca de Yorkín
  • Esc. Boca de Yorkín Anexa
  • Esc. Dos Caños Anexa
  • Esc. Las Palmitas
  • Esc. Santa Clara

Guabito

  • C.E.B.G. Guabito
  • Col. Secundario de Guabito
  • Esc. Deborah
  • Esc. Finca 41 Anexa Guabito
  • Esc. Finca 54
  • Esc. Finca California
  • Esc. Puente Blanco
  • Esc. San San Medio

El Teribe

  • Esc. San San Mona
  • C.E.B.G. de Sieyic
  • C.E.B.G. Tres Piedras
  • Esc. Bajo Sorí
  • Esc. Bonyick
  • Esc. Cun King
  • Esc. Loma Bandera
  • Esc. San San
  • Esc. San San Drury
  • Esc. San San Tigra
  • Esc. Sieking
  • Esc. Solón

Centro de entrega

  • Arena Deportiva de Changuinola

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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