Tarjeta PUNCH del PASE-U: cómo activarla, consultar saldo y dónde utilizarla

Los beneficiarios del PASE-U que reciben la nueva tarjeta PUNCH de Caja de Ahorros pueden gestionar el producto mediante la aplicación habilitada para este sistema. El proceso incluye el registro del acudiente, la validación de identidad y la vinculación de la tarjeta, desde donde también se puede consultar el saldo y los movimientos realizados.

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¿Cómo activar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

El primer paso es descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, disponible para dispositivos móviles.

Para completar el proceso, el acudiente deberá seguir los pasos solicitados por la plataforma:

Descargar PUNCH by Caja de Ahorros .

Registrarse con los datos requeridos, entre ellos país, correo electrónico y número de celular.

Completar el proceso de validación de identidad.

Mantener disponible la cédula física y vigente .

Retirar la tarjeta en el punto asignado por el IFARHU según el cronograma correspondiente.

Seguir dentro de PUNCH las instrucciones para vincular y gestionar la tarjeta recibida.

Caja de Ahorros ha explicado que el proceso incorpora una validación biométrica facial para comprobar la identidad del acudiente.

@IFARHU

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta PUNCH?

Una vez completado el registro y vinculada la tarjeta, el acudiente podrá ingresar a PUNCH by Caja de Ahorros para revisar la información asociada al producto.

Desde la aplicación se puede consultar el saldo disponible y los movimientos realizados, facilitando el seguimiento del dinero correspondiente al PASE-U.

Es importante diferenciar PUNCH de otros productos o monederos electrónicos de Caja de Ahorros. Para los beneficiarios que reciben esta nueva tarjeta, la gestión debe realizarse mediante los canales establecidos específicamente para PUNCH.

¿Dónde se puede utilizar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

De acuerdo con la información divulgada para la entrega de las nuevas tarjetas, los fondos del PASE-U pueden destinarse a gastos relacionados con las necesidades educativas y familiares del estudiante.

Entre las compras y establecimientos permitidos se encuentran:

Útiles y artículos escolares.

Uniformes, ropa y calzado.

Supermercados y establecimientos para la compra de alimentos.

Farmacias y medicamentos.

Ópticas.

Servicios médicos.

Restaurantes que no comercialicen bebidas alcohólicas.

Los acudientes deben utilizar los fondos conforme a las condiciones establecidas para el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Antes de acudir a retirar la tarjeta, el IFARHU recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH y completar el proceso de validación solicitado, además de consultar el cronograma correspondiente a su región.