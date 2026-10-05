Vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio en embarazadas se aplicará desde las 28 semanas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la aplicación de las vacunas contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y la tosferina en embarazadas fue adelantada a las 28 semanas de gestación, ante el incremento de casos, particularmente entre niños menores de un año.

La medida busca fortalecer la protección de los bebés antes de su nacimiento mediante la inmunización materna. Las vacunas están disponibles gratuitamente en las instalaciones del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS), según informó la entidad.

¿Qué vacunas recibirán las embarazadas?

El Minsa explicó que la estrategia permitirá aprovechar la vacunación durante el embarazo para administrar también la vacuna Tdap, que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina.

“Esta estrategia permitirá aprovechar la vacunación durante el embarazo para administrar también la vacuna Tdap, que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina. De esta manera, se busca fortalecer la protección tanto de la madre como del bebé frente a enfermedades que pueden representar un riesgo para los recién nacidos”, explicó el Ministerio de Salud.

La institución también hizo un llamado a padres, cuidadores y abuelos para que mantengan completos sus esquemas de vacunación. Además, promoverá la aplicación de la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.

Minsa anuncia jornada de vacunación del 19 al 25 de octubre

El Ministerio de Salud aseguró que dispone de suficientes dosis de Tdap para embarazadas, adolescentes y adultos que la requieran, además de más de 100 mil dosis de la vacuna contra el VSR para las personas que cumplan con los criterios establecidos, entre ellas adultos mayores de 60 años y personas con determinadas condiciones de riesgo.

Por otro lado, del 19 al 25 de octubre se desarrollará la Semana de Vacunación y Actualización en Vacunas, con énfasis en el Día Mundial contra la Poliomielitis, que se conmemora el 24 de octubre.