Agroferias del IMA este martes 6 de octubre: lugares y horario

Agroferias del IMA @IMA_Pma

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas Agroferias para este martes 6 de octubre, con jornadas en Chiriquí, Herrera, Panamá Este, Los Santos, Panamá Oeste y Darién. De acuerdo con los anuncios divulgados por la institución, las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. y los asistentes deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.

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