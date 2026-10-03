Agroferias del IMA este martes 6 de octubre: lugares y horario

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas Agroferias para este martes 6 de octubre, con jornadas en Chiriquí, Herrera, Panamá Este, Los Santos, Panamá Oeste y Darién. De acuerdo con los anuncios divulgados por la institución, las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. y los asistentes deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá Agroferias del IMA el martes 6 de octubre?
Las jornadas anunciadas por el IMA se desarrollarán en los siguientes puntos:
Chiriquí:
- cancha comunal de El Puerto, distrito de Remedios.
Herrera
- cancha comunal de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.
Panamá Este
- Loma del Naranjo y El Llano, distrito de Chepo.
Los Santos:
- Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.
Panamá Oeste:
- Mega Plaza, frente a Villa Masiel, en Herrera, distrito de La Chorrera.
Darién:
- cuadro deportivo de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Según las publicaciones compartidas, las Agroferias comenzarán desde las 8:00 a. m. en los puntos señalados. El IMA también recuerda a las personas interesadas que deben acudir con su cédula y llevar una bolsa reutilizable.