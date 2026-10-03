Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2026 - 13:58

Agroferias del IMA este martes 6 de octubre: lugares y horario

Las Agroferias del IMA se realizarán este martes 6 de octubre desde las 8:00 a. m. en Chiriquí, Herrera y Panamá Este.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas Agroferias para este martes 6 de octubre, con jornadas en Chiriquí, Herrera, Panamá Este, Los Santos, Panamá Oeste y Darién. De acuerdo con los anuncios divulgados por la institución, las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. y los asistentes deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.

¿Dónde habrá Agroferias del IMA el martes 6 de octubre?

Las jornadas anunciadas por el IMA se desarrollarán en los siguientes puntos:

Chiriquí:

  • cancha comunal de El Puerto, distrito de Remedios.

Herrera

  • cancha comunal de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.

Panamá Este

  • Loma del Naranjo y El Llano, distrito de Chepo.

Los Santos:

  • Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.

Panamá Oeste:

  • Mega Plaza, frente a Villa Masiel, en Herrera, distrito de La Chorrera.

Darién:

  • cuadro deportivo de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Según las publicaciones compartidas, las Agroferias comenzarán desde las 8:00 a. m. en los puntos señalados. El IMA también recuerda a las personas interesadas que deben acudir con su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

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