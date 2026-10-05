MEF sustenta presupuesto de B/.733.2 millones para 2027 ante la Asamblea Nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la sustentación de su presupuesto recomendado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.733,286,393.
¿Cuánto utilizará directamente el MEF?
Al descontar las transferencias, los recursos destinados directamente a la gestión del Ministerio ascienden a B/.191,847,712, equivalentes al 26% del presupuesto recomendado.
Dentro del presupuesto de funcionamiento se contemplan B/.79,040,769 para Servicios Personales, que incluyen gastos relacionados con el personal y obligaciones legales acumuladas por salarios de exfuncionarios.
Otros B/.83,013,315 corresponden a Servicios No Personales, destinados a gastos como servicios básicos, alquileres de inmuebles, servicios comerciales y financieros, viáticos, transporte nacional e internacional, mantenimiento, reparaciones y pólizas de seguro.
MEF destinará recursos a modernización tributaria y tecnológica
En materia de inversión, el MEF indicó que B/.33,476,422 corresponden a proyectos gestionados directamente por la institución, principalmente dentro del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Económica y Administración.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la Modernización Integrada del Sistema Tributario, con una asignación de B/.14,787,270, y el proyecto de Mejoramiento y Optimización de la Infraestructura Tecnológica del MEF, al que se destinarían B/.6,947,459.
Según la entidad, la propuesta presupuestaria para 2027 fue elaborada bajo criterios de contención del gasto y sostenibilidad fiscal. El presupuesto deberá continuar el proceso correspondiente dentro de la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027.