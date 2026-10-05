MEF sustenta presupuesto de B/.733.2 millones para 2027 ante la Asamblea Nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la sustentación de su presupuesto recomendado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.733,286,393.

Del monto total, B/.630,440,407 corresponden al presupuesto de funcionamiento y B/.102,845,986 al presupuesto de inversión. Según el MEF, el 74% del presupuesto recomendado, equivalente a B/.541,438,681, está destinado a transferencias a terceras entidades del sector público.

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¿Cuánto utilizará directamente el MEF?

Al descontar las transferencias, los recursos destinados directamente a la gestión del Ministerio ascienden a B/.191,847,712, equivalentes al 26% del presupuesto recomendado.

Dentro del presupuesto de funcionamiento se contemplan B/.79,040,769 para Servicios Personales, que incluyen gastos relacionados con el personal y obligaciones legales acumuladas por salarios de exfuncionarios.

Otros B/.83,013,315 corresponden a Servicios No Personales, destinados a gastos como servicios básicos, alquileres de inmuebles, servicios comerciales y financieros, viáticos, transporte nacional e internacional, mantenimiento, reparaciones y pólizas de seguro.

MEF destinará recursos a modernización tributaria y tecnológica

En materia de inversión, el MEF indicó que B/.33,476,422 corresponden a proyectos gestionados directamente por la institución, principalmente dentro del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Económica y Administración.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la Modernización Integrada del Sistema Tributario, con una asignación de B/.14,787,270, y el proyecto de Mejoramiento y Optimización de la Infraestructura Tecnológica del MEF, al que se destinarían B/.6,947,459.

Según la entidad, la propuesta presupuestaria para 2027 fue elaborada bajo criterios de contención del gasto y sostenibilidad fiscal. El presupuesto deberá continuar el proceso correspondiente dentro de la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027.