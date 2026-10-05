IMA inicia agroferias este 5 y 6 de octubre: conoce los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este lunes 5 y martes 6 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar alimentos a precios accesibles a las familias panameñas.
¿Dónde y qué días se realizarán las agroferias?
Las jornadas anunciadas por el IMA se desarrollarán en distintos puntos del país:
Lunes 5 de octubre
Herrera:
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Estadio Jackie Cardoze, en Ocú cabecera.
Martes 6 de octubre
Chiriquí:
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Cancha comunal de El Puerto, distrito de Remedios.
Herrera:
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Cancha comunal de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.
Panamá Este:
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Loma del Naranjo y El Llano, distrito de Chepo.
Los Santos:
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Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.
Panamá Oeste:
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Mega Plaza, frente a Villa Masiel, en Herrera, distrito de La Chorrera.
Darién:
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Cuadro deportivo de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Las familias interesadas podrán acercarse a estos puntos durante las jornadas programadas para conocer y adquirir los productos disponibles en las agroferias del IMA. Que iniciarán desde las 8:00 a.m., en los puntos señalados.