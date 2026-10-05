IMA inicia agroferias este 5 y 6 de octubre: conoce los puntos de venta

IMA inicia agroferias este 5 y 6 de octubre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este lunes 5 y martes 6 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar alimentos a precios accesibles a las familias panameñas.

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IMA

¿Dónde y qué días se realizarán las agroferias?

Las jornadas anunciadas por el IMA se desarrollarán en distintos puntos del país:

Lunes 5 de octubre

Herrera:

Estadio Jackie Cardoze, en Ocú cabecera.

Martes 6 de octubre

Chiriquí:

Cancha comunal de El Puerto, distrito de Remedios.

Herrera:

Cancha comunal de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.

Panamá Este:

Loma del Naranjo y El Llano, distrito de Chepo.

Los Santos:

Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.

Panamá Oeste:

Mega Plaza, frente a Villa Masiel, en Herrera, distrito de La Chorrera.

Darién:

Cuadro deportivo de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Las familias interesadas podrán acercarse a estos puntos durante las jornadas programadas para conocer y adquirir los productos disponibles en las agroferias del IMA. Que iniciarán desde las 8:00 a.m., en los puntos señalados.