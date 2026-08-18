Sorteo de la Lotería Fiscal Regional deja 25 ganadores en la provincia de Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 18 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Albrook Mall, en la provincia de Panamá, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.
Ganadores de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/. 10,000.00
- Didia Medina
- Rubén Montenegro
- Yamir Cruz
- Maribel Candanedo
- Maritza Maestre
Ganadores de B/. 5,000.00
- Jorge Jiménez
- Naddiel Barsallo
- Nairobis Ayala
- Natividad Grand Acosta
- Guillermo Flores
- William Lin
- Elida Quiel Quintero
- Lila Alvarado
- Gladys Herrera
- Ilsa Villalaz
Ganadores de B/. 1,000.00
- Julia Rodríguez
- Eda González
- Marixenia Vergara
- Ana Cristina Alzamora
- Giampiero Rivera
- Joselyn Rodríguez
- Carlos Antelo
- Luis Salazar
- Cristian Burgos
- Xiomara Ayola Vásquez