Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 15:38

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional deja 25 ganadores en la provincia de Panamá

El nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional premió a 25 contribuyentes procedentes de la provincia de Panamá.

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional.

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 18 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Albrook Mall, en la provincia de Panamá, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de la provincia de Panamá, quienes se repartieron incentivos de B/. 10 000.00, B/. 5 000.00 y B/. 1 000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Didia Medina
  • Rubén Montenegro
  • Yamir Cruz
  • Maribel Candanedo
  • Maritza Maestre
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Ganadores de B/. 5,000.00

  1. Jorge Jiménez
  2. Naddiel Barsallo
  3. Nairobis Ayala
  4. Natividad Grand Acosta
  5. Guillermo Flores
  6. William Lin
  7. Elida Quiel Quintero
  8. Lila Alvarado
  9. Gladys Herrera
  10. Ilsa Villalaz
Ganadores de B/. 5,000.00 de la Loter&iacute;a Fiscal.

Ganadores de B/. 5,000.00 de la Lotería Fiscal.

Ganadores de B/. 1,000.00

  1. Julia Rodríguez
  2. Eda González
  3. Marixenia Vergara
  4. Ana Cristina Alzamora
  5. Giampiero Rivera
  6. Joselyn Rodríguez
  7. Carlos Antelo
  8. Luis Salazar
  9. Cristian Burgos
  10. Xiomara Ayola Vásquez
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