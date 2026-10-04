UDELAS gradúa a 391 nuevos profesionales en Chiriquí

En una ceremonia que consolidó el triunfo de la educación pública superior, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) entregó a la sociedad panameña 391 nuevos profesionales idóneos de la promoción 2025 - 2026.

La rectora de la UDELAS definió a los graduados como una “fuerza laboral idónea y valiente, plenamente capacitada para asumir los relevos de liderazgo que el entorno contemporáneo exige de manera prioritaria”.

Durante su intervención, expresó su profunda certeza institucional de que las “semillas científicas, éticas y humanas plantadas por el cuerpo docente han caído en tierra fértil”.

En la provincia de Chiriquí 391 estudiantes recibieron su título universitario, de los cuales 293 son mujeres lo que representa un 74.90% y 98 son hombres que equivale un 25.10%.

La mayor concentración de graduandos se encuentra en la Facultad de Educación Especial y Pedagogía, seguida de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas. Igualmente, destacan el Profesorado de Segunda Enseñanza y el programa de Docente Integral en Educación Especial como los grupos con mayor cantidad de graduandos.

Terreros Barrios, aseguró que el mercado actual se caracteriza por ser intensamente competitivo y, en ocasiones, deshumanizado. Frente a esta realidad, precisó que el sello distintivo de los egresados de la UDELAS debe ser la defensa inquebrantable de la dignidad humana, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad.

"El éxito real no se medirá únicamente por los cargos que ocupen o las metas materiales que alcancen, sino por la integridad con la que defiendan la dignidad humana en cada organización o ambiente laboral, público o privado, donde les toque servir", sentenció.

Enfatizó que la rigurosidad científica y la destreza técnica ya no son suficientes si no se acompañan de habilidades blandas como el liderazgo empático, la resiliencia y el trabajo en equipo multidisciplinario.

Asimismo, la rectora motivó a la promoción a ver en sus títulos académicos como una plataforma inmediata para la innovación y el emprendimiento independiente.

La máxima autoridad de la UDELAS, exhortó a los graduados dejar atrás los miedos frente a las complejidades globales y a confiar en lo aprendido; "demuestren en cada clínica, en cada aula, en cada comunidad y en cada empresa que ser un graduado de la UDELAS significa ser un agente activo de cambio, un profesional excelente y un ciudadano ejemplar".

En la UDELAS, “los hemos preparado para encarnar esa sinergia perfecta: un profesional con mente abierta, con criterio científico y pensamiento analítico, pero con un corazón profundamente humano, capaz de liderar soluciones innovadoras donde otros solo ven problemas”, concluyó.