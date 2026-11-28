El Casco Antiguo de Panamá dará la bienvenida a la temporada navideña este domingo 29 de noviembre de 2026 con Casco Christmas, una iniciativa que contará entre sus atracciones con Casco on Ice, una pista de patinaje para el disfrute de los visitantes.

Como parte de las actividades de inauguración, Calle Latina regresará a la plaza Herrera con una jornada musical. Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar sus maracas, campanas, congas y bongós para disfrutar de un ambiente festivo.

Casco on Ice: una de las atracciones de la Navidad 2026 en Panamá

La pista de patinaje se suma a las actividades que se desarrollarán en el Casco Antiguo con motivo de las celebraciones de fin de año, ofreciendo una alternativa de entretenimiento durante la temporada navideña.

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¿Cuándo será el encendido del árbol de Navidad en la Cinta Costera?

Como parte de las celebraciones navideñas en la ciudad capital, la Alcaldía de Panamá anunció que el domingo 6 de diciembre de 2026 se realizará el tradicional encendido del árbol de Navidad en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera.