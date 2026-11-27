El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este viernes 27 de noviembre de 2026 el otorgamiento de la permanencia laboral a 1,161 educadores que mantenían nombramientos en condición temporal, una medida que busca fortalecer la estabilidad laboral y la seguridad económica de los docentes en todo el país.
Meduca: ¿cuántos docentes recibirán la permanencia laboral?
Los 1,161 educadores beneficiados con esta medida se distribuyen de la siguiente manera:
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613 docentes que laboran en áreas de difícil acceso.
548 docentes que desempeñan sus funciones en otras zonas del país.
El Meduca reconoció la responsabilidad, el compromiso y la vocación de servicio de los educadores que, pese a las condiciones temporales de sus nombramientos, han dedicado sus esfuerzos a la formación de miles de estudiantes en todo el territorio nacional, contribuyendo a que la educación llegue a cada rincón del país.