El Ministerio de Educación ( Meduca ) anunció este viernes 27 de noviembre de 2026 el otorgamiento de la permanencia laboral a 1,161 educadores que mantenían nombramientos en condición temporal, una medida que busca fortalecer la estabilidad laboral y la seguridad económica de los docentes en todo el país.

La medida se realiza mediante la aplicación de los decretos ejecutivos N.° 407 de 2006 y N.° 56 de 2025, según informó la entidad a través de un comunicado.

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Meduca: ¿cuántos docentes recibirán la permanencia laboral?

Los 1,161 educadores beneficiados con esta medida se distribuyen de la siguiente manera:

613 docentes que laboran en áreas de difícil acceso.

548 docentes que desempeñan sus funciones en otras zonas del país.

El Meduca reconoció la responsabilidad, el compromiso y la vocación de servicio de los educadores que, pese a las condiciones temporales de sus nombramientos, han dedicado sus esfuerzos a la formación de miles de estudiantes en todo el territorio nacional, contribuyendo a que la educación llegue a cada rincón del país.