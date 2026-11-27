COS presenta la decimocuarta edición de los COS Awards 2026 , una gala que busca reconocer el talento, el esfuerzo y los logros de los atletas panameños. Este encuentro reunirá a deportistas, dirigentes, federaciones y personalidades de distintas disciplinas para celebrar a los grandes protagonistas del deporte nacional.

En esta edición, Roberto Kelly recibirá el reconocimiento COS Leyenda, un homenaje especial a su trayectoria y legado deportivo.

La ceremonia se realizará el jueves 3 de diciembre de 2026, a las 8:00 p. m., en los estudios de Corporación Medcom, en una noche dedicada a reconocer la excelencia deportiva dentro y fuera de las competencias.

Puedes ver esta transmisión en COS y RPC TV simultánea. A su vez, en ÚNICOS un espacio especial dedicado a contenido destacado de la gala.