Sigue en vivo el partido entre Plaza Amador vs. Tauro en el partido de vuelta de la semifinal de la LPF, desde el COS Sport Plaza, a partir de las 8:30 p.m., a través de la señal de RPC TV.
LPF Deportes - 28 de noviembre de 2026 - 19:30
VIDEO | EN VIVO: Plaza Amador vs. Tauro en la semifinal de la LPF
Sigue en vivo el partido entre el Plaza Amador y el Tauro en el COS Sport Plaza en el partido de vuelta de la semifinal de la LPF.
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