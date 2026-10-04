Puente de las Américas: reparación de la losa deberá esperar a que esté listo el Cuarto Puente

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, informó en el programa Cara a Cara de Telemetro sobre el estado actual del Puente de las Américas y los trabajos que serán necesarios para mejorar su losa de rodadura.

Según Andrade, aunque la estructura del puente se encuentra sólida, la rodadura presenta un importante deterioro. Explicó que para realizar una intervención exhaustiva será necesario esperar hasta que el Cuarto Puente sobre el Canal esté operativo, con el objetivo de contar con otra vía para el tránsito entre ambos lados del Canal.

¿Cuándo se realizaría la reparación del Puente de las Américas?

De acuerdo con el ministro, se espera que el Cuarto Puente esté listo dentro de los próximos dos años. Mientras tanto, se continuarán realizando adecuaciones en el Puente de las Américas para mantenerlo en funcionamiento.

“La realidad, ahorita mismo, es que el Puente de las Américas, en su estructura, está sólido; sin embargo, en la rodadura está muy mal. Para poder hacer una reparación de esa losa exhaustivamente, como debe ser, necesitamos que el Cuarto Puente esté funcionando porque necesitamos otro acceso. Cuando hubo la explosión abajo del Puente de las Américas, el Centenario colapsó, y eso no lo puede vivir el país. Puede vivirlo un día más; de ahí no”, expresó Andrade.

El titular del MOP agregó que corresponderá al próximo quinquenio realizar el proceso de licitación para las obras de mejoramiento del Puente de las Américas.

“La realidad ahorita mismo es que el Puente de las Américas en su estructura está sólido, sin embargo, en la rodadura está muy mal... para poder hacer una reparación de esa losa exhaustivamente como debe ser, necesitamos que el Cuarto Puente esté funcionando porque necesitamos… pic.twitter.com/GngIZydoGi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 4, 2026

Cuarto Puente sobre el Canal alcanza un 42% de avance, según el MOP

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, informó que el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá cerró septiembre con un 42% de avance, luego de poco más de dos años desde el inicio de las primeras excavaciones permanentes.

Andrade explicó que cuando la actual administración asumió el proyecto, este no alcanzaba el 1% de avance. Según detalló, las primeras excavaciones permanentes comenzaron en agosto de 2024.