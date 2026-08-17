Lotería Fiscal 2026: ¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del 18 de agosto?

Este martes 18 de agosto se llevará a cabo el sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente al mes de agosto, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI). En esta edición se entregarán más de B/.100 000.00 en premios a los participantes.
Los sorteos podrán verse en vivo a través de las siguientes plataformas de transmisión:
-
Televisión abierta: RPC TV.
Plataformas web: https://www.rpctv.com/endirecto y https://go.medcom.com.pa/.
El primer sorteo se llevará a cabo en el centro comercial Albrook Mall y corresponderá a los participantes de la provincia de Panamá.
Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional
Martes 18 de agosto
- Región #1: Panamá
Jueves 20 de agosto
- Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién
Martes 25 de agosto
- Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Jueves 27 de agosto
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
Premios de la Lotería Fiscal 2026
Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera:
-
5 ganadores de B/.10 000.00
10 ganadores de B/.5 000.00
10 ganadores de B/.1 000.00