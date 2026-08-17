Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 10:02

Lotería Fiscal 2026: ¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del 18 de agosto?

Cada sorteo de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00.

 Lotería Fiscal Regional.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 18 de agosto se llevará a cabo el sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente al mes de agosto, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI). En esta edición se entregarán más de B/.100 000.00 en premios a los participantes.

El primer evento se realizará en el centro comercial Albrook Mall y corresponderá a los concursantes de la provincia de Panamá.

Los sorteos podrán verse en vivo a través de las siguientes plataformas de transmisión:

El primer sorteo se llevará a cabo en el centro comercial Albrook Mall y corresponderá a los participantes de la provincia de Panamá.

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 18 de agosto

  • Región #1: Panamá

Jueves 20 de agosto

  • Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

  • Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Premios de la Lotería Fiscal 2026

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera:

  • 5 ganadores de B/.10 000.00

  • 10 ganadores de B/.5 000.00

  • 10 ganadores de B/.1 000.00

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