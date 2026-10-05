Panamá vs. Ecuador: resultado, goles y cómo quedó la Sele en la Copa Kirin

La Selección de Panamá se quedó con el tercer lugar de la Copa Kirin tras empatar 1-1 ante Ecuador durante los 90 minutos y vencer 7-6 en la tanda de penales en el Estadio Nacional de Tokio, Japón. El joven delantero Josué “Yayita” Vergara marcó el gol panameño en su debut con la Selección Mayor.

Panamá vs. Ecuador: ¿Cómo quedó el partido?

Panamá y Ecuador igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que el partido por el tercer lugar tuvo que definirse desde el punto penal.

El reglamento de la competición establecía que, en caso de empate después de los 90 minutos, ambas selecciones pasarían directamente a la tanda de penales, sin disputar tiempo extra.

Con un gol del debutante Josué "Yayita" Vergara, Panamá empató 1-1 ante Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio, y en tanda de penales se quedó con el tercer lugar de la Kirin Cup.

Josué Vergara anotó en el tiempo reglamentario de la primera parte.



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Desde los once pasos, la Sele se impuso 7-6 para cerrar su participación en Japón con el tercer puesto de la Copa Kirin.

Josué Vergara marca en su debut con Panamá

Una de las principales noticias del encuentro fue el estreno de Josué “Yayita” Vergara con la Selección Mayor.

El delantero anotó durante la primera parte el gol que puso a Panamá por delante en el marcador. Ecuador posteriormente consiguió la igualdad y el encuentro terminó 1-1 antes de la definición por penales.

Vergara había sido incorporado nuevamente a la concentración panameña en Japón después de superar las evaluaciones médicas realizadas por el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

Panamá se quedó con el tercer lugar del torneo amistoso Kirin Cup en Japón, tras vencer penales a Ecuador, y luego de un gol del joven delantero, Josué Vergara.

El director técnico Thomas Christiansen, destacó que en esta gira pudo ver a todos los jugadores y hacer sus… pic.twitter.com/Dlt3Ynm4TL — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

Antes del encuentro, el atacante del KAA Gent de Bélgica todavía no registraba partidos con la Selección Mayor, por lo que su actuación ante Ecuador significó su debut con el equipo absoluto.

¿Cómo quedó Panamá en la Copa Kirin?

Con la victoria en penales, Panamá terminó en el tercer lugar de la Copa Kirin.

La Sele había llegado al partido por el tercer puesto después de empatar 1-1 con Nueva Zelanda en la semifinal y caer 5-3 en la tanda de penales. Ecuador, por su parte, había empatado 0-0 frente a Japón y también perdió su semifinal desde el punto penal.

El director técnico Thomas Christiansen destacó que la gira permitió observar a los jugadores y realizar evaluaciones de cara a los próximos compromisos de la Selección Nacional.

El duelo frente a Ecuador puso fin a la participación de Panamá en la gira asiática, que sirvió al cuerpo técnico para evaluar alternativas y nuevos jugadores antes de los siguientes compromisos internacionales.