Josué Vergara: quién es el joven delantero que marcó su primer gol con Panamá

Josué Vergara vivió un debut especial con la Selección Mayor de Panamá al marcar ante Ecuador este lunes 5 de octubre en la Copa Kirin, disputada en Japón. El joven delantero, que milita en el KAA Gent de Bélgica, anotó durante la primera parte del encuentro que terminó 1-1 y posteriormente fue ganado por Panamá 7-6 en penales.

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¿Quién es Josué “Yayita” Vergara?

Vergara es un joven delantero panameño que forma parte del KAA Gent, equipo del fútbol de Bélgica.

Antes de dar el salto al fútbol europeo, el atacante formó parte de las categorías juveniles de Panamá y estuvo vinculado al Tauro FC. En julio de 2025, por ejemplo, fue convocado por la Selección Sub-20 para disputar partidos amistosos frente a Colombia.

Con un gol del debutante Josué "Yayita" Vergara, Panamá empató 1-1 ante Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio, y en tanda de penales se quedó con el tercer lugar de la Kirin Cup.

Josué Vergara anotó en el tiempo reglamentario de la primera parte.



(7)1-1(6)@fepafut pic.twitter.com/9KKoZ8RJkk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2026

Su crecimiento también lo llevó a estar considerado para la Selección Mayor. Vergara fue incluido por Thomas Christiansen en la convocatoria para la gira asiática de septiembre y octubre de 2026, que contemplaba partidos en India y Japón.

¿Qué pasó con Josué Vergara antes de su debut con Panamá?

La participación de Vergara en la gira tuvo varios cambios.

Inicialmente fue convocado por Thomas Christiansen, pero el 22 de septiembre la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que había sido dado de baja luego de que el KAA Gent reportara una molestia muscular tras un partido frente al Standard de Lieja.

Posteriormente, la FEPAFUT solicitó al club belga que el delantero viajara a Japón para ser evaluado directamente por los servicios médicos de la Federación.

Vergara llegó a Japón el 1 de octubre y, después de someterse a las evaluaciones correspondientes, el cuerpo médico de la FEPAFUT lo declaró apto para integrarse nuevamente a los entrenamientos de la Selección Nacional.

Josué Vergara debuta y marca su primer gol con Panamá

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Llegó el primero de Josué Vergara con la selección de Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/0apb9ZLxHI — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 5, 2026

Su oportunidad finalmente llegó este 5 de octubre frente a Ecuador, en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.

Vergara debutó con la Selección Mayor y aprovechó la oportunidad al marcar durante la primera parte el gol panameño.

Ecuador consiguió posteriormente el empate y el encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario.

La definición se trasladó a los penales, donde Panamá se impuso 7-6 para quedarse con el tercer lugar del torneo disputado en Japón.

De esta manera, Josué “Yayita” Vergara cerró su primer partido con la Selección Mayor con un gol y sumó sus primeros minutos con el equipo dirigido por Thomas Christiansen.