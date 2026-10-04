Punta Burica: aprehenden a tres extranjeros e incautan 2,852 paquetes de presunta droga

Tres ciudadanos extranjeros, dos colombianos y un costarricense, fueron aprehendidos durante un operativo realizado la madrugada de este domingo 4 de octubre al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Durante la operación, las autoridades incautaron 2,852 paquetes de presuntas sustancias ilícitas, según la información preliminar proporcionada sobre el caso.

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Aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías

El procedimiento fue desarrollado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Policía Nacional.

Se espera que los tres aprehendidos sean llevados ante un juez de garantías en las próximas horas para las audiencias correspondientes.