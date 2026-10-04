La Chorrera: hallan cuerpo calcinado y con aparentes signos de desmembramiento en herbazal

En horas de la madrugada de este domingo 4 de octubre fue hallado un cuerpo sin vida, calcinado y con aparentes signos de desmembramiento, en el corregimiento de Loma Costa, distrito de La Chorrera , provincia de Panamá Oeste.

El hallazgo se produjo cuando un residente de la zona se dirigía a su trabajo y observó a orillas de la vía, en la zona de herbazal, el cadáver, que se encontraba envuelto en bolsas plásticas.

Autoridades investigan hallazgo en Loma Costa

De acuerdo con residentes del sector, durante la noche se habría escuchado un estruendo similar a una explosión. Esta versión forma parte de los elementos que deberán ser corroborados durante la investigación y, hasta el momento, no se ha establecido su relación con el hallazgo.

Las autoridades realizaron la inspección de la escena y recolectaron indicios para iniciar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la información suministrada, con este caso se contabilizan 34 homicidios en la provincia de Panamá Oeste.