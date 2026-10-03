Panamá Oeste Nacionales -  3 de octubre de 2026 - 17:18

Detienen a joven por presunta venta de brownies con marihuana cerca de escuela en La Chorrera

Un joven de 19 años quedó en detención provisional por la presunta venta de brownies con marihuana cerca de una escuela en La Chorrera.

Detienen a joven por presunta venta de brownies con marihuana

Detienen a joven por presunta venta de brownies con marihuana

Un hombre de 19 años quedó bajo detención provisional en La Chorrera por su presunta vinculación con la venta de brownies con marihuana en los alrededores de un centro educativo. La medida cautelar fue ordenada por un juez de garantías mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

Operación “Loky” en La Chorrera

La aprehensión se produjo el 30 de septiembre de 2026, cuando la Fiscalía Especializada de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), desarrolló tres operativos como parte de la denominada operación “Loky”.

De acuerdo con la investigación, durante las diligencias fue aprehendido el joven, quien presuntamente se dedicaba a comercializar brownies que contenían marihuana en las inmediaciones del plantel educativo. Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, se ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Hasta la información divulgada este 3 de octubre, las autoridades no han precisado la cantidad de sustancia encontrada ni han informado que los productos hayan sido adquiridos o consumidos por estudiantes.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT coloca 73 boletas por vehículos mal estacionados en San Francisco

Vehículo impacta contra un local comercial en Chitré; no se reportan heridos

Cursos INADEH 2026: abren preinscripción para 1,663 capacitaciones gratuitas

Recomendadas

Más Noticias