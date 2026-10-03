Detienen a joven por presunta venta de brownies con marihuana cerca de escuela en La Chorrera

Un hombre de 19 años quedó bajo detención provisional en La Chorrera por su presunta vinculación con la venta de brownies con marihuana en los alrededores de un centro educativo. La medida cautelar fue ordenada por un juez de garantías mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.
De acuerdo con la investigación, durante las diligencias fue aprehendido el joven, quien presuntamente se dedicaba a comercializar brownies que contenían marihuana en las inmediaciones del plantel educativo. Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, se ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
Hasta la información divulgada este 3 de octubre, las autoridades no han precisado la cantidad de sustancia encontrada ni han informado que los productos hayan sido adquiridos o consumidos por estudiantes.