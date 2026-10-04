CSS: jubilados y pensionados cobran primera quincena del mes este 5 y 6 de octubre

Pago a jubilados y pensionados. Imagen generada con IA

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 5 de octubre se efectuará el primer pago del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH.

Por su parte, los beneficiarios que cobran a través de las agencias administrativas de la CSS podrán recibir el pago correspondiente a la primera quincena de octubre a partir del martes 6 de octubre.

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