Panamá Nacionales -  4 de octubre de 2026 - 14:33

CSS: jubilados y pensionados cobran primera quincena del mes este 5 y 6 de octubre

La CSS informó que los jubilados y pensionados que cobran por ACH recibirán este lunes 5 de octubre el primer pago correspondiente al mes.

Pago a jubilados y pensionados.

Pago a jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 5 de octubre se efectuará el primer pago del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH.

Por su parte, los beneficiarios que cobran a través de las agencias administrativas de la CSS podrán recibir el pago correspondiente a la primera quincena de octubre a partir del martes 6 de octubre.

Calendario de pagos de la CSS para octubre

  • ACH: lunes 5 y 19 de octubre
  • Cheque: martes 6 y 20 de octubre

Calendario de noviembre de la CSS

  • ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre
  • Cheque: lunes 2 y jueves 19 de noviembre

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
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