¿Lluvias para este lunes? Conoce cómo estará el clima este 5 de octubre en Panamá

De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), para este lunes 5 de octubre se mantienen condiciones favorables para lluvias y tormentas significativas debido a la inestabilidad atmosférica que afecta al país.

El aviso de prevención estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 5 de octubre y abarca todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

¿Dónde podría llover más este lunes 5 de octubre?

Según el comunicado, se prevén acumulados importantes de lluvia principalmente en sectores de la Cordillera Central, el Pacífico Occidental y la provincia de Veraguas. Sin embargo, también existe posibilidad de precipitaciones en otras zonas del país.

De acuerdo con información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) citada por Sinaproc, estas condiciones están asociadas con un alto grado de inestabilidad atmosférica y la incursión de la onda tropical N.° 50.

Sinaproc también advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas y rurales, descargas eléctricas y ráfagas de viento, tomando en cuenta la saturación de los suelos producto de las lluvias recientes.

Recomendaciones del SINAPROC ante las lluvias

Sinaproc advirtió que la saturación de los suelos por las lluvias recientes aumenta el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales. También podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento.

La entidad recomendó evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas durante lluvias intensas, mantenerse lejos de terrenos propensos a deslizamientos, no permanecer debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por fuertes vientos.

En caso de emergencia, Sinaproc indicó que la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.