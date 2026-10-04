Panamá Nacionales -  4 de octubre de 2026 - 11:47

Potabilizadora suspenderá temporalmente sus operaciones: conozca cuál es y su horario

La planta potabilizadora suspenderá la producción de agua potable durante seis horas debido a una interrupción programada de energía eléctrica.

Suspensión de agua potable en Panamá.

Suspensión de agua potable en Panamá.

Imani - unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá informó que la Planta Potabilizadora de Mendoza, ubicada en Panamá Oeste, suspenderá temporalmente la producción de agua potable el martes 6 de octubre de 2026, debido a una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica.

La suspensión se extenderá durante seis horas, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., período durante el cual se registrarán afectaciones en el servicio de agua potable.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

De acuerdo con el Canal de Panamá, una vez que la empresa distribuidora restablezca el suministro eléctrico, la planta reiniciará sus operaciones y el servicio de agua potable comenzará a recuperarse de manera gradual.

La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el período de interrupción.

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