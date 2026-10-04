Potabilizadora suspenderá temporalmente sus operaciones: conozca cuál es y su horario

El Canal de Panamá informó que la Planta Potabilizadora de Mendoza , ubicada en Panamá Oeste, suspenderá temporalmente la producción de agua potable el martes 6 de octubre de 2026, debido a una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica.

La suspensión se extenderá durante seis horas, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., período durante el cual se registrarán afectaciones en el servicio de agua potable.

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¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

De acuerdo con el Canal de Panamá, una vez que la empresa distribuidora restablezca el suministro eléctrico, la planta reiniciará sus operaciones y el servicio de agua potable comenzará a recuperarse de manera gradual.

La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el período de interrupción.