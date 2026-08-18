Colón Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 16:16

Más de 20 mujeres rurales de Colón reciben capacitación para fortalecer sus emprendimientos

En la actividad participaron más de 20 mujeres de Colón, quienes recibieron formación en sensibilización, empoderamiento y desarrollo de emprendimientos.

Más de 20 mujeres rurales de Colón reciben capacitación.

Más de 20 mujeres rurales de Colón reciben capacitación.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Colón, a través de su Agencia de Extensión Central y en conjunto con el Ministerio de la Mujer, realizó una jornada de capacitación dirigida a productoras rurales de diversas comunidades colonenses.

En la actividad participaron más de 20 mujeres, quienes recibieron formación en sensibilización, empoderamiento y desarrollo de emprendimientos. La iniciativa buscó brindarles herramientas prácticas para fortalecer y autogestionar sus proyectos productivos.

Esta jornada forma parte del programa interinstitucional que ejecutan ambas entidades, mediante el cual se imparten cursos y talleres orientados a impulsar el desarrollo agropecuario de la mujer rural y a promover su autonomía económica y social.

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