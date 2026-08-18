Más de 20 mujeres rurales de Colón reciben capacitación para fortalecer sus emprendimientos

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Colón, a través de su Agencia de Extensión Central y en conjunto con el Ministerio de la Mujer, realizó una jornada de capacitación dirigida a productoras rurales de diversas comunidades colonenses.
Esta jornada forma parte del programa interinstitucional que ejecutan ambas entidades, mediante el cual se imparten cursos y talleres orientados a impulsar el desarrollo agropecuario de la mujer rural y a promover su autonomía económica y social.