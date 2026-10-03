Panamá Sub-16: los 20 convocados para disputar el Torneo UNCAF en El Salvador

La selección de Panamá Sub-16 ya tiene definidos sus 20 jugadores para disputar el Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward 2026 en Santa Tecla, El Salvador. El técnico Pedro Morilla presentó este sábado 3 de octubre la convocatoria oficial para el certamen, en el que Panamá integra el Grupo B.

Convocados de Panamá Sub-16 para el Torneo UNCAF

La @fepafut compartió la lista de jugadores elegidos de #PanamáSub16 para el Torneo Uncaf que se disputará en El Salvador.



El director técnico Pedro Morilla definió la convocatoria de 20 jugadores que representarán al país en el Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward.… pic.twitter.com/NtfiWrQmSP — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

La lista está integrada por los porteros Aldo Naranjo (Tauro FC) y Sebastián Sotelo (CD Plaza Amador); los defensas Josué Garcés, Anderson Ojo, Juan Samudio, Gabriel Mendoza, José Bósquez y José Planes; los volantes José Pierre, Joel Sánchez, Carlos Peña, Jorge General y Jasio Jordan; y los delanteros Jorshua Gómez, Abdul Lasso, Steven Moreno, Emanuel Rodríguez, Ronaldo Jiménez, Uribiades Muñoz y Jassir Feliciano. Panamá debutará ante Nicaragua el miércoles 7 de octubre a las 10:15 a. m.; posteriormente enfrentará a Puerto Rico el viernes 9 a las 6:30 p. m. y cerrará la fase de grupos contra Costa Rica el domingo 11 a las 6:30 p. m. Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Los partidos para definir las posiciones finales se jugarán el martes 13 de octubre, con los cruces determinados por la ubicación de cada selección tras la fase inicial. El Grupo A está integrado por El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. Según FEPAFUT, el torneo forma parte de la preparación de esta generación de futbolistas de cara al proceso clasificatorio para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2027.