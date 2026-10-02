Panamá vs. Ecuador: fecha, hora y dónde ver el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin

La Selección de Panamá enfrentará a Ecuador este lunes 5 de octubre por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio desde las 1:30 a.m. de Panamá (3:30 p.m. de Japón), horario confirmado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

¿Dónde ver Panamá vs. Ecuador por la Copa Kirin?

Fepafut

En Panamá, RPC Televisión (Canal 4) anunció la transmisión en vivo del encuentro, mientras que RPC Deportes informó que también podrá seguirse a través de su canal de YouTube. La señal de RPC está disponible además mediante la plataforma Medcom Go, sujeta a disponibilidad geográfica.

Panamá llegó al partido por el tercer puesto después de empatar 1-1 con Nueva Zelanda y caer 5-3 en la tanda de penales. Ecuador, por su parte, igualó sin goles frente a Japón y perdió la definición desde los once metros. La organización de la Copa Kirin había establecido que los derrotados de las semifinales disputarían este encuentro en Tokio.

La ficha del partido queda confirmada para el lunes 5 de octubre de 2026, a la 1:30 a.m. de Panamá, en el Estadio Nacional de Tokio. La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA) fija el inicio a las 15:30 hora local y contempla una transmisión oficial en Japón mediante el canal de YouTube de TV Asahi Sports.