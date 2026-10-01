Fútbol Deportes -  1 de octubre de 2026 - 11:59

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá? Este será su próximo rival después de Nueva Zelanda

La Selección de Panamá buscará cerrar su gira por Asia con un triunfo ante el equipo rival y quedarse con el tercer lugar de la Copa Kirin 2026.

La Selección de Panamá buscará cerrar su gira por Asia con un triunfo.

La Selección de Panamá buscará cerrar su gira por Asia con un triunfo.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Tras la derrota de Panamá ante Nueva Zelanda en la madrugada de este jueves 1 de octubre, la Selección de Panamá se enfrentará a Ecuador para disputar el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, en el Estadio Nacional de Tokio.

La Marea Roja cayó ante Nueva Zelanda en penales

La Marea Roja empató 1-1 ante Nueva Zelanda durante los 90 minutos del partido, por lo que el encuentro tuvo que definirse desde el punto penal perdiendo 5-3.

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Conoce los detalles del último partido de La Selección

  • Día: lunes 5 de octubre de 2026.
  • Hora: 1:30 a.m., hora de Panamá.
  • Estadio: Nacional de Tokio.
  • Transmisión: RPC Canal 4.

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