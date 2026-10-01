¿Cuándo vuelve a jugar Panamá? Este será su próximo rival después de Nueva Zelanda

Tras la derrota de Panamá ante Nueva Zelanda en la madrugada de este jueves 1 de octubre, la Selección de Panamá se enfrentará a Ecuador para disputar el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, en el Estadio Nacional de Tokio.
La Marea Roja cayó ante Nueva Zelanda en penales
La Marea Roja empató 1-1 ante Nueva Zelanda durante los 90 minutos del partido, por lo que el encuentro tuvo que definirse desde el punto penal perdiendo 5-3.
Conoce los detalles del último partido de La Selección
- Día: lunes 5 de octubre de 2026.
- Hora: 1:30 a.m., hora de Panamá.
- Estadio: Nacional de Tokio.
- Transmisión: RPC Canal 4.