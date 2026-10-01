¿Cuándo vuelve a jugar Panamá? Este será su próximo rival después de Nueva Zelanda

La Selección de Panamá buscará cerrar su gira por Asia con un triunfo.

Tras la derrota de Panamá ante Nueva Zelanda en la madrugada de este jueves 1 de octubre, la Selección de Panamá se enfrentará a Ecuador para disputar el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, en el Estadio Nacional de Tokio.