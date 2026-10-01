Gordito del Zodiaco se juega mañana: hora y detalles del sorteo

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que este viernes 2 de octubre se realizará el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de septiembre. La modificación de la fecha se tomó tras evaluar aspectos operativos y solicitudes presentadas por los vendedores de billetes.

Según la institución, esta nueva fecha coincidirá con los períodos de pago de las quincenas de trabajadores de los sectores público y privado.

¿Por qué cambiaron la fecha del Gordito del Zodiaco?

La Lotería explicó que el cambio busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de las personas interesadas en participar en el sorteo.

La institución agradeció la comprensión de los billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.

¿Cuánto cuesta jugar el Gordito del Zodiaco?

El costo indicado para participar en el sorteo es de B/.2.00, mientras que el premio mayor supera el millón de balboas.

Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.

Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.

Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 2 de octubre del 2026, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, o por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.