Gordito del Zodiaco se juega mañana: hora y detalles del sorteo

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que este viernes 2 de octubre se realizará el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de septiembre. La modificación de la fecha se tomó tras evaluar aspectos operativos y solicitudes presentadas por los vendedores de billetes.
¿Por qué cambiaron la fecha del Gordito del Zodiaco?
La Lotería explicó que el cambio busca generar mejores condiciones para la venta de chances y billetes, además de facilitar la disponibilidad económica de las personas interesadas en participar en el sorteo.
La institución agradeció la comprensión de los billeteros y clientes ante la modificación e indicó que continuará trabajando en la organización de sus próximos sorteos.
¿Cuánto cuesta jugar el Gordito del Zodiaco?
El costo indicado para participar en el sorteo es de B/.2.00, mientras que el premio mayor supera el millón de balboas.
Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?
- Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
- Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
- Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 2 de octubre del 2026, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, o por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.