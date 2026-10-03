Cursos INADEH 2026: abren preinscripción para 1,663 capacitaciones gratuitas

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) abrió la preinscripción para su cuarto y último periodo formativo de 2026, con una oferta de 1,663 cursos y programas gratuitos disponibles a nivel nacional.

Las clases comenzarán progresivamente a partir del 5 de octubre de 2026, de acuerdo con la programación, modalidad y disponibilidad de cada centro de formación.

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¿Qué cursos ofrece el INADEH?

La oferta de capacitación incluye distintas áreas y especialidades, entre ellas:

- Construcción civil

- Electricidad

- Tecnología

- Logística

- Mecánica

- Refrigeración

- Energías renovables

- Gastronomía

- Turismo

- Idiomas

- Artesanías

- Belleza

- Gestión empresarial

La disponibilidad de cada curso dependerá de la programación establecida por el centro de formación correspondiente.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, @InadehOficial, abrió la preinscripción para su cuarto y último periodo formativo de 2026, con una oferta de 1,663 cursos y programas gratuitos disponibles a nivel nacional.



Las clases… pic.twitter.com/1WA6X5zN4t — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

¿Cómo preinscribirse en los cursos del INADEH?

Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción a través de la plataforma digital del INADEH, donde podrán consultar los cursos disponibles y seleccionar la capacitación de su interés.

También pueden acudir directamente a los centros de formación del INADEH a nivel nacional.

Para obtener información adicional, el instituto habilitó los siguientes canales:

- Teléfono: 538-2300

- WhatsApp: 6379-1469

¿Quiénes pueden acceder a los cursos?

Como requisito general, los participantes deben tener 18 años cumplidos y contar con nacionalidad panameña o una cédula con condición E o N.

Los jóvenes de 16 y 17 años también pueden acceder a las capacitaciones, siempre que presenten el permiso correspondiente.

INADEH registra más de 138 mil matrículas en 2026

Hasta agosto de 2026, el INADEH reportó una matrícula acumulada de 138,992 personas.

Del total registrado, el 64.2% corresponde a mujeres, mientras que el 35.8% corresponde a hombres.

Con este cuarto periodo formativo, el INADEH amplía su oferta de capacitación gratuita para lo que resta de 2026.