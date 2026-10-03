Licencia de conducir en Panamá: ¿a quiénes aplica el examen de estupefacientes de 30 días?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) actualizó la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para determinados trámites de licencia de conducir en Panamá . El resultado ahora tendrá una validez de 30 días calendario, pero el requisito no aplica a todos los conductores ni a todas las categorías.

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¿A quiénes aplica el examen de estupefacientes para la licencia?

La ATTT aclaró que el examen continúa siendo obligatorio únicamente para los trámites establecidos en el Reglamento de Tránsito.

El requisito aplica de la siguiente manera:

Licencia por primera vez: categoría D.

Renovación: categorías E1, E2, E3, F, G, H, I y J.

Ampliación de licencia: categorías D, E1, E2, E3, F, G, H, I y J.

Permisos juveniles: categorías A, B y C.

Esto significa que el cambio anunciado no establece que todos los conductores que acudan a renovar su licencia tengan que presentar esta prueba.

¿Qué significa que el examen tenga una vigencia de 30 días?

El cambio corresponde exclusivamente al tiempo durante el cual será aceptado el resultado del examen.

Desde el 1 de octubre de 2026, el resultado emitido por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud (Minsa) tendrá una vigencia de un mes o 30 días calendario contados desde su fecha de emisión.

Por ejemplo, una persona que deba presentar el examen para alguno de los trámites señalados tendrá que realizar su gestión mientras el documento se encuentre dentro de ese período de validez.

¿El examen de estupefacientes es un nuevo requisito?

No. La ATTT aclaró que no se está incorporando un requisito adicional para obtener o renovar la licencia de conducir.

El examen ya estaba contemplado para determinadas categorías y trámites. Lo que se modificó es únicamente la vigencia del resultado presentado por el usuario.

La medida fue coordinada por la ATTT tras reuniones con el Ministerio de Salud (Minsa) y Sertracen.

Los conductores pueden consultar previamente los requisitos correspondientes a su categoría en los canales oficiales de Sertracen antes de acudir a realizar el trámite.