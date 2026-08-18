¿Aún no eliges tu sistema de pensiones? CSS recuerda que el plazo vence hoy

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que hasta las 12:00 de la medianoche de este martes 18 de agosto estará habilitado el trámite de cambio de sistema de pensiones en Panamá, dirigido a todos los trabajadores cotizantes de la institución.
Los beneficios de esta transición dependerán de las condiciones de cada asegurado, de acuerdo con su historial de salarios y cotizaciones.
"Por eso es importante que todos los que aún no han decidido, por lo menos hagan este ejercicio a través de la plataforma de Mi Retiro Seguro", manifestó Moreno.
Para realizar el trámite, los usuarios deben cumplir los siguientes pasos:
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Ingresar al sitio web oficial https://micajadigital.css.gob.pa/.
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Acceder a la plataforma introduciendo el número de cédula y la contraseña correspondiente.
Realizar la simulación en la opción «Mi Retiro Seguro» antes de confirmar la elección definitiva.