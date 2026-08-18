¿Aún no eliges tu sistema de pensiones? CSS recuerda que el plazo vence hoy

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que hasta las 12:00 de la medianoche de este martes 18 de agosto estará habilitado el trámite de cambio de sistema de pensiones en Panamá, dirigido a todos los trabajadores cotizantes de la institución.

De acuerdo con la directora de Proyectos de la CSS, Ámbar Moreno, los ciudadanos deben elegir si migran al nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria o si permanecen en el sistema de beneficio definido o en el mixto, dependiendo de si al cotizante le faltan seis años o menos para jubilarse.

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Los beneficios de esta transición dependerán de las condiciones de cada asegurado, de acuerdo con su historial de salarios y cotizaciones.

"Por eso es importante que todos los que aún no han decidido, por lo menos hagan este ejercicio a través de la plataforma de Mi Retiro Seguro", manifestó Moreno.

Para realizar el trámite, los usuarios deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial https://micajadigital.css.gob.pa/ .

Acceder a la plataforma introduciendo el número de cédula y la contraseña correspondiente.

Realizar la simulación en la opción «Mi Retiro Seguro» antes de confirmar la elección definitiva.