CSS explica los tres sistemas de pensiones y recuerda que el plazo vence este 18 de agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) cerró su programa de capacitaciones sobre el nuevo sistema de pensiones de Panamá con una jornada dirigida a funcionarios del Órgano Judicial, en la que se explicaron las principales características de los modelos de jubilación y las herramientas disponibles para que los asegurados conozcan sus opciones.

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La actividad se realizó de manera presencial y virtual en el salón de audiencias del Tribunal Superior Liquidador de Causas Penales y contó con la participación de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, y la magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, Gisela Agurto Ayala.

Durante la jornada se recordó que los asegurados que deben tomar una decisión sobre su sistema de pensiones tienen hasta este martes 18 de agosto de 2026 para hacerlo.

CSS: ¿Cuáles son los tres sistemas de pensiones?

La exposición principal estuvo a cargo de Rosilda Robinson, directora nacional de Recursos Humanos de la CSS, quien explicó los aspectos relacionados con el régimen de pensiones por retiro de vejez.

Robinson presentó las características de las tres modalidades disponibles:

Subsistema exclusivo de beneficio definido: conocido como el sistema solidario.

conocido como el sistema solidario. Subsistema mixto.

Nuevo sistema único de capitalización solidaria.

Durante la capacitación, la funcionaria explicó los requisitos y principales diferencias entre cada alternativa.

También destacó que las tres modalidades de pensión tienen carácter vitalicio.

CSS recomienda utilizar Mi Caja Digital

La directora nacional de Recursos Humanos de la CSS instó a los asegurados a utilizar la plataforma Mi Caja Digital para revisar la información relacionada con su situación y conocer las alternativas disponibles. La herramienta permite a los asegurados consultar información sobre sus aportes y, según corresponda, revisar las estimaciones relacionadas con su futura jubilación.

Este paso resulta especialmente importante para quienes deben definir si permanecen en el sistema que les corresponde o seleccionan otra de las opciones disponibles.

¿Hasta cuándo pueden recibir orientación?

La CSS recordó que los orientadores de Mi Retiro Seguro estarán disponibles en las agencias administrativas de la institución hasta este martes 18 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Asimismo, la plataforma digital permanecerá habilitada hasta la medianoche del 18 de agosto para los trámites correspondientes.

Por ello, los asegurados que todavía tengan dudas deben revisar cuanto antes la información disponible y verificar si están dentro del grupo que debe tomar una decisión.

Corte Suprema destaca importancia del sistema de pensiones

Durante el encuentro, la magistrada presidenta de la CSJ, María Cristina Chen Stanziola, destacó la importancia del sistema de pensiones para la estabilidad económica y el bienestar de la población.

La jornada culminó con una sesión de preguntas y respuestas, en la que los funcionarios pudieron plantear sus dudas sobre los cambios y las alternativas de jubilación.