Taxímetro en Panamá: ¿cómo usarlo y qué beneficios ofrecerá?

La implementación del taxímetro se contempla en Panamá como una medida para transformar el método de pago del servicio de transporte selectivo a nivel nacional. De acuerdo con las autoridades, se prevé que este plan se ponga en marcha el próximo mes de diciembre.

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Taxímetro en Panamá: ¿Cómo usarlo y cuáles serán sus beneficios?

El proceso de modernización digital contempla los siguientes pasos y características:

Descarga de la aplicación: El usuario deberá instalar una aplicación móvil oficial en su dispositivo.

Monitoreo del viaje: La plataforma registrará en tiempo real el tiempo transcurrido y la distancia recorrida durante el traslado.

Cálculo automático: Al finalizar el trayecto, el pasajero conocerá el monto exacto que deberá pagar basándose en los datos registrados.

Autorización de plataformas: Las autoridades procederán con la validación de las herramientas tecnológicas aptas para regular la oferta, demanda y tarificación digital.

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, informó que ha mantenido conversaciones con las organizaciones de taxis para consultar las posturas de cada uno de los actores del sector.

En este sentido, indicó que la propuesta ha recibido el visto bueno inicial, y se espera que con el taxímetro tanto el conductor como el usuario tengan mayor control y confianza en el servicio.