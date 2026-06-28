¿Por qué está prohibido el mototaxi en Panamá? La ATTT explica las multas y sanciones

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) reiteró que el servicio de mototaxi continúa prohibido en Panamá y advirtió que los conductores que sean sorprendidos ofreciendo este tipo de transporte serán sancionados conforme a la normativa vigente.

El pronunciamiento surge en medio de los operativos que desarrolla la entidad para reforzar la fiscalización de motociclistas, luego de denuncias ciudadanas y de varios casos delictivos en los que se han utilizado motocicletas.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que las motocicletas no están autorizadas para prestar servicio de transporte público de pasajeros, por lo que cualquier persona que ofrezca viajes remunerados en este tipo de vehículos incurre en una infracción.

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ATTT advierte sobre sanciones

La @ATTTPanama ha implementado operativos tras las denuncias en contra de motorizados y los casos de sicariato cometidos por personas que utilizan motocicletas.

El director general Nicolás Brea, advirtió que está prohibido brindar servicio de transporte con motos, conocido como… pic.twitter.com/b1WPLJsYaI — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

Brea señaló que durante los operativos ya se ha detectado y sancionado a varios conductores que ofrecían el servicio de mototaxi de manera ilegal.

La institución reiteró que estos controles también buscan verificar que los motociclistas cumplan con los requisitos establecidos por la ley, entre ellos:

Contar con licencia de conducir tipo B.

Utilizar casco reglamentario.

Portar la placa única definitiva.

Mantener vigente la póliza de seguro para daños a terceros.

Operativos buscan reforzar la seguridad vial

La ATTT indicó que las inspecciones continuarán en distintos puntos del país como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial y hacer cumplir el Reglamento de Tránsito.

Las autoridades hicieron un llamado a los motociclistas a respetar las disposiciones legales y evitar prestar servicios de transporte de pasajeros en motocicletas, ya que esta actividad no está permitida en Panamá y puede acarrear sanciones administrativas.