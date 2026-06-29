Tres funcionarios de Aduanas son aprehendidos por corrupción

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Aduanas, aprehendió a tres funcionarios aduaneros por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública.
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Operativo fue desarrollado por la Fiscalía Anticorrupción
De acuerdo con la Procuraduría, los tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas fueron aprehendidos por su presunta participación en hechos que podrían constituir delitos contra la administración pública.
Las acciones fueron ejecutadas por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la propia Autoridad Nacional de Aduanas.
Investigación continúa en desarrollo
Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la investigación ni la identidad de los funcionarios aprehendidos, debido a que el proceso se encuentra en desarrollo.
Se espera que, en las próximas horas, la Procuraduría General de la Nación brinde información adicional sobre este caso y las diligencias judiciales que seguirán contra los implicados.