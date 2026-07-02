Decomisan 35 cajas de cigarrillos de contrabando en Calidonia; mercancía está valorada en B/.165 mil

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas permitió el decomiso de 35 cajas de cigarrillos de diferentes marcas y hojas feeling, presuntamente introducidas de forma ilegal al país.
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Cajas de cigarrillos tendría un valor de B/.165 mil
De acuerdo con la Policía Nacional, la mercancía decomisada tiene un valor aproximado de B/.165 mil en el mercado clandestino.
Las autoridades indicaron que los productos son investigados por su presunta vinculación con actividades de tráfico ilegal, mientras continúan las pesquisas para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades.
Operativo contra el comercio ilícito
El decomiso fue resultado de un trabajo coordinado entre los estamentos de seguridad y las autoridades competentes, con el objetivo de frenar la comercialización de mercancías introducidas al país al margen de los controles aduaneros.
La evidencia recabada durante los allanamientos fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.
Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos en distintos puntos del país para combatir el contrabando y proteger la economía formal.