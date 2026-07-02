Decomisan 35 cajas de cigarrillos de contrabando en Calidonia; mercancía está valorada en B/.165 mil

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas permitió el decomiso de 35 cajas de cigarrillos de diferentes marcas y hojas feeling, presuntamente introducidas de forma ilegal al país.

La diligencia se realizó mediante allanamientos en el corregimiento de Calidonia, como parte de las acciones para combatir el contrabando y otros delitos relacionados con el comercio ilícito.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Presidente Mulino anuncia reubicación de nuevos afectados por incendio en el Casco Antiguo

Cajas de cigarrillos tendría un valor de B/.165 mil

De acuerdo con la Policía Nacional, la mercancía decomisada tiene un valor aproximado de B/.165 mil en el mercado clandestino.

Un total de 35 cajas con cigarrillos de diferentes marcas y hojas feeling, de presunto contrabando fueron decomisadas mediante allanamientos desarrollados por la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, en el corregimiento de Calidonia.



La… pic.twitter.com/cRcCtmpsYl — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

Las autoridades indicaron que los productos son investigados por su presunta vinculación con actividades de tráfico ilegal, mientras continúan las pesquisas para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades.

Operativo contra el comercio ilícito

El decomiso fue resultado de un trabajo coordinado entre los estamentos de seguridad y las autoridades competentes, con el objetivo de frenar la comercialización de mercancías introducidas al país al margen de los controles aduaneros.

La evidencia recabada durante los allanamientos fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos en distintos puntos del país para combatir el contrabando y proteger la economía formal.