Ministra de Gobierno supervisa nuevo procedimiento para entrega de insumos a privadas de libertad.

Con orden, seguridad y antes de la hora prevista inició este lunes el nuevo procedimiento para la entrega de insumos a las privadas de libertad del Centro Femenino La Esmeralda, ubicado en las instalaciones del antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE).

La jornada contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien recorrió cada uno de los puntos habilitados para verificar el funcionamiento del proceso y realizar los ajustes necesarios de manera inmediata.

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El nuevo protocolo de entrega se desarrolla mediante el siguiente procedimiento:

Revisión inicial: Inspección de los paquetes mediante la unidad canina.

Control tecnológico: Inspección a través de los escáneres de seguridad.

Embalaje y traslado: Sellado de los paquetes para su posterior traslado a los centros penitenciarios, garantizando su trazabilidad en un periodo máximo de 24 horas.

Familiares que participaron en esta primera jornada destacaron la organización, el orden y la atención recibida. La ministra reiteró que los familiares no necesitan acudir de madrugada y deben presentarse únicamente el día asignado.

La atención continuará este martes para las entregas destinadas a los centros penitenciarios El Renacer, Tinajitas y para los privados de libertad trasladados hacia Chiriquí, en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Esta iniciativa forma parte del plan de modernización del sistema penitenciario, orientado a hacer más eficiente, seguro y ordenado el proceso de recepción y traslado de insumos.