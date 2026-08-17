El Niño ya impacta a Panamá: estas regiones podrían recibir menos lluvias

El Gobierno Nacional intensifica las acciones de preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño , que podría generar un déficit de lluvias y condiciones de sequía en diferentes regiones del país durante los próximos meses. La situación fue analizada este lunes durante la segunda reunión de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, presidida por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Durante la sesión permanente, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) presentaron los avances de las medidas de preparación.

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El IMHPA mantiene actualmente una Alerta de El Niño y ha advertido que este fenómeno puede alterar los patrones habituales de lluvia en Panamá.

¿Qué zonas de Panamá podrían recibir menos lluvias?

La subdirectora del IMHPA, Berta Alicia Olmedo, explicó que el análisis estadístico e histórico muestra que El Niño suele provocar una disminución de las lluvias en la vertiente del Pacífico, mientras que algunas zonas del Caribe pueden registrar un comportamiento diferente.

Entre las áreas que podrían experimentar un mayor déficit de lluvia acumulado se encuentran:

Tierras Altas de Chiriquí

Sur de Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Olmedo explicó que el comportamiento esperado podría generar un déficit de precipitaciones en estas regiones a medida que avance el año.

El IMHPA también ha señalado que, en términos generales, El Niño en Panamá puede provocar una reducción de las lluvias en la vertiente del Pacífico y un aumento de los días consecutivos sin precipitaciones. En algunas áreas de la vertiente del Caribe, por el contrario, pueden registrarse más lluvias.

¿Hasta cuándo se extendería la sequía?

De acuerdo con la información presentada durante la reunión, las autoridades trabajan bajo un escenario de sequía asociada al fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta marzo de 2027.

El IMHPA mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno y publica pronósticos climáticos para orientar la toma de decisiones. Su perspectiva climática más reciente corresponde al período agosto-octubre de 2026.

El organismo también ha advertido que El Niño puede reducir la disponibilidad de agua y afectar los rendimientos de determinados productos agropecuarios.

El objetivo es anticiparse a los posibles efectos de El Niño sobre el abastecimiento de agua, la agricultura, la ganadería y las comunidades vulnerables, especialmente en las zonas donde los pronósticos apuntan a un mayor déficit de lluvias.