Minsa realizará este domingo 23 de agosto jornada nacional contra el dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este domingo 23 de agosto una jornada nacional contra el dengue en las 15 regiones de salud del país, con el objetivo de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Durante la movilización, los equipos de salud realizarán visitas casa por casa para orientar a las familias sobre cómo identificar y eliminar los lugares donde puede reproducirse el mosquito.

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La jornada también contempla acciones de nebulización en los sitios donde sea necesario, de acuerdo con la evaluación que realicen los equipos en las áreas intervenidas.

¿Qué harán los equipos del Minsa?

El @MINSAPma anunció la cruzada nacional contra el dengue de manera simultánea en las 15 regiones de salud del país este domingo 23 de agosto, para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue.



Durante la movilización equipos de salud realizarán visitas casa por casa… pic.twitter.com/DhPvazngs1 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

Los funcionarios de salud recorrerán diferentes sectores para identificar posibles criaderos y brindar recomendaciones a las familias.

Entre las acciones previstas están:

Visitas casa por casa.

Identificación de posibles criaderos.

Orientación a las familias sobre cómo eliminarlos.

Eliminación de recipientes que acumulen agua.

Nebulización en los lugares donde sea necesaria.

El objetivo es reducir los sitios donde el mosquito puede reproducirse y disminuir el riesgo de transmisión del dengue.

Minsa busca involucrar a comunidades y gobiernos locales

El coordinador de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) Nacional, Samuel Escudero González, explicó que la cruzada busca involucrar a diferentes sectores de la sociedad en las acciones de prevención.

Entre los grupos que participarán se encuentran organizaciones no gubernamentales, universidades, juntas comunales, gobiernos locales y líderes comunitarios. La iniciativa busca que la eliminación de criaderos no se limite a las jornadas realizadas por las autoridades, sino que se convierta en una tarea permanente en las comunidades.

¿Qué pueden hacer las familias contra el dengue?

El Minsa recordó a la población la importancia de mantener las viviendas y sus alrededores libres de recipientes que puedan acumular agua. Por ello, se recomienda revisar patios, jardines, balcones y otros espacios donde puedan existir envases, latas, llantas, botellas u otros objetos capaces de almacenar agua.

Eliminar estos depósitos es una de las principales medidas para evitar que el mosquito encuentre lugares adecuados para reproducirse.