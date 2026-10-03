Cinco días sin noticias: familiares mantienen la esperanza de encontrar a dos pescadores

Familiares y autoridades mantienen la búsqueda de dos pescadores desaparecidos en Bocas del Toro, quienes llevan cinco días sin ser localizados. Se trata de Caleb Noriel Wilson, de 34 años, y Antuan Bernardo Wilson, de 39 años, de quienes no se tiene información sobre su paradero desde el 29 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, ambos salieron desde Isla Bastimentos con dirección a Isla Pájaro, pero hasta el momento no han sido ubicados.

Familiares piden información verdadera sobre los pescadores

En medio de la incertidumbre, los familiares aseguraron que mantienen la esperanza de encontrarlos y solicitaron responsabilidad a las personas que puedan aportar información sobre su ubicación.

Autoridades realizan labores de búsqueda de dos hombres de 34 y 39 años que llevan cinco días desaparecidos, luego de salir de Isla Bastimentos hacia Isla Pájaro, en Bocas del Toro. pic.twitter.com/rN5kGxCbuY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

“Les pedimos que si tienen información, que sea verdadera”, expresaron los familiares ante las versiones que han recibido durante los días de búsqueda. “Les pedimos que si tienen información, que sea verdadera”, expresaron los familiares ante las versiones que han recibido durante los días de búsqueda.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Personería Municipal de Isla Colón, mantiene una investigación por la desaparición de Caleb Noriel Wilson y Antuan Bernardo Wilson.

Según la información suministrada por sus familiares, el día que salieron de sus residencias en Isla Bastimentos ambos vestían suéteres grises de manga larga y pantalonetas de surf.

A cinco días de su desaparición, sus familiares continúan pendientes de las labores para tratar de ubicarlos y esperan recibir información que permita determinar dónde se encuentran. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su localización.