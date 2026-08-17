Aprehenden en Tocumen a tercer presunto reclutador de panameños para guerra Rusia-Ucrania

Un panameño fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con una investigación por trata de personas y reclutamiento de jóvenes panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La aprehensión se produjo la tarde del domingo 16 de agosto, luego de que el ciudadano llegara a Panamá en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

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De acuerdo con las autoridades, una alerta de Interpol permitió identificar al hombre a su llegada al aeropuerto. La investigación busca establecer su posible participación dentro de una red dedicada a captar ciudadanos panameños para trasladarlos a zonas de conflicto.

Sería el tercer aprehendido por esta investigación

Con esta nueva aprehensión, ya serían tres las personas vinculadas a la investigación por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania.

Un panameño fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por presunta trata de personas, tras su llegada a Panamá en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, la tarde del domingo 16 de agosto.



Esta persona es señalada de estar involucrada en el reclutamiento de… pic.twitter.com/GZGqz0goJ5 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

Dos de los investigados se encuentran bajo detención provisional por la presunta comisión del delito de trata de personas, mientras las autoridades continúan recabando elementos para determinar la participación de cada uno.

La investigación inició luego de que varias personas aportaran información sobre un esquema de captación y traslado de ciudadanos panameños hacia zonas de conflicto.

¿Cómo estarían captando a los jóvenes?

Las autoridades han advertido que los presuntos reclutadores estarían utilizando redes sociales, principalmente TikTok, para contactar a posibles víctimas.

El mecanismo consistiría en publicar ofertas que prometen salarios elevados, bonos y supuestos trabajos en Ucrania, con propuestas que inicialmente no presentarían el traslado como una participación directa en combates.

Según la investigación, a los interesados también se les solicitarían números telefónicos, fotografías de documentos de identidad y otros datos personales.

Las autoridades investigan si posteriormente estas personas eran trasladadas a zonas de conflicto y bajo qué condiciones.

Autoridades investigan una presunta red de reclutamiento

Las pesquisas buscan determinar el alcance de esta estructura y establecer quiénes estarían detrás de la captación, traslado y eventual incorporación de ciudadanos panameños a actividades relacionadas con la guerra.

De acuerdo con información divulgada sobre la investigación, las autoridades han identificado casos de panameños que habrían sido trasladados a Ucrania bajo este tipo de ofertas.

Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes.