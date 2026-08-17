Fuertes lluvias obligan al IDAAN a sacar de operación cinco plantas potabilizadoras

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ), informó que debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas incrementaron considerablemente los niveles de turbiedad en las fuentes de agua cruda, lo que mantiene fuera de operación de forma temporal las plantas potabilizadoras.

Centenario de Pacora (Panamá Este); Paso Canoas, ubicada en el corregimiento de Progreso, distrito de Barú (Chiriquí); Jaime Díaz Quintero o El Trapichito (Panamá Oeste); Penonomé (Coclé) y Tortí (Darién).

Las condiciones actuales del agua impiden que estas plantas desarrollen el proceso de potabilización bajo los parámetros requeridos para garantizar la calidad del suministro que se distribuye a la población.

Los equipos técnicos y operativos permanecen en las instalaciones para monitorear de forma constante los cauces y los niveles de turbiedad. Una vez que los parámetros disminuyan a valores aptos para el tratamiento, las plantas reanudarán sus operaciones para iniciar la recuperación gradual del servicio en las comunidades afectadas.

El Idaan continuará informando sobre la evolución de las condiciones en cada una de las potabilizadoras y reiteró que estas medidas responden a los efectos de las precipitaciones, con el fin de priorizar la calidad del agua que llega a los hogares.