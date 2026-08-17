Pago CEPANIM: beneficiarios reclaman que aún no reciben sus certificados y piden respuestas

A más de dos meses del inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , beneficiarios que tienen derecho a esta compensación aseguran que todavía no han recibido su certificado y piden respuestas sobre el estado de su trámite.

La entrega de los CEPANIM comenzó el 15 de junio de 2026 en la provincia de Panamá y el 22 de junio en el resto del país. Sin embargo, al 17 de agosto, algunos beneficiarios manifiestan que aún no han sido convocados o no cuentan con el certificado correspondiente.

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MEF ha entregado más de 65 mil certificados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que hasta la fecha ha entregado aproximadamente 65 mil CEPANIM, por un monto superior a B/.44 millones, como parte del proceso para cumplir con esta obligación pendiente del Estado. La entrega se realiza mediante citas previamente asignadas a los beneficiarios.

Según ha explicado el MEF, la fecha y hora de la convocatoria son notificadas a través del correo electrónico registrado en la plataforma habilitada para el proceso. Por esta razón, la institución recomienda a los beneficiarios verificar periódicamente la información relacionada con su convocatoria.

¿Cómo consultar el estado del CEPANIM?

Los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma de CEPANIM para consultar el estado de su convocatoria y verificar la información correspondiente a la cita asignada.

También es importante revisar el correo electrónico registrado durante el proceso, ya que por esta vía se comunica la fecha y hora para la entrega del certificado.

Ante los reclamos de personas que aseguran no haber recibido todavía su CEPANIM, la consulta del estado en la plataforma constituye una de las principales vías para verificar si existe una convocatoria pendiente.

¿Qué es el CEPANIM?

Los CEPANIM fueron creados para reconocer los intereses derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente a trabajadores del sector público y privado durante el período comprendido entre 1972 y 1983.

Estos certificados forman parte del mecanismo establecido por el Estado para compensar los intereses generados por esa retención. El proceso de entrega continúa y el MEF ha informado sobre los certificados que ya han sido distribuidos a los beneficiarios.