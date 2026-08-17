Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 12:03

ASEP exige acciones a distribuidoras eléctricas ante quejas por facturas y calidad del servicio

La administradora de la ASEP reiteró que los compromisos asumidos por las concesionarias deben traducirse en "acciones reales".

Administradora de la ASEP

Administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez.

ASEP
Ana Canto
Por Ana Canto

La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, lideró una reunión de seguimiento con representantes de las empresas de distribución eléctrica para conocer los avances de las medidas correctivas solicitadas en encuentros previos.

El llamado de la ASEP a las empresas para corregir sus deficiencias surge a raíz de las múltiples quejas presentadas por los usuarios debido a aumentos considerables en las facturas de luz, mala calidad del servicio y fallas en la atención al cliente.

Durante el encuentro, los voceros de las distribuidoras reafirmaron su disposición de cumplir con las exigencias del ente regulador. Alfredo Barrera, representante de Naturgy, señaló que parte de las medidas contempladas en su plan ya fueron ejecutadas, mientras que otras se encuentran en proceso de implementación. Por su parte, Luis Méndez, en representación de ENSA, destacó los trabajos de mantenimiento en el alumbrado público orientados a reforzar la seguridad vial y comunitaria.

Al cierre de la reunión, la administradora de la ASEP reiteró que los compromisos asumidos por las concesionarias deben traducirse en "acciones reales".

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