Minsa aplicará desde el 24 de agosto anticuerpo monoclonal para proteger a bebés contra el VSR

El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará a partir del lunes 24 de agosto de 2026 la aplicación del anticuerpo monoclonal contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), como parte de la estrategia para prevenir cuadros graves de esta enfermedad en los bebés.

Este lunes comenzó la capacitación nacional del personal de salud que participará en la implementación de esta nueva estrategia preventiva.

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El Minsa explicó previamente que el anticuerpo monoclonal constituye una forma de inmunización pasiva, ya que proporciona al bebé defensas listas para combatir el virus y ofrecer protección durante el período de mayor vulnerabilidad.

Vacunación del MINSA: ¿A quiénes protegerá el anticuerpo monoclonal?

La estrategia está dirigida principalmente a los lactantes menores de seis meses, considerados uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por el VSR.

La región de Salud de Colón se reunió con autoridades locales para coordinar las medidas que se deben implementar, frente a la alta incidencia de casos de dengue que se reportan en los distintos corregimientos. pic.twitter.com/CnNDprb7Oo — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

De acuerdo con el Minsa, la medida busca disminuir las hospitalizaciones, las visitas a los servicios de urgencias y los casos que requieren atención en unidades de cuidados intensivos. La institución ha señalado que experiencias internacionales han registrado reducciones cercanas al 80% en los ingresos a cuidados intensivos durante las temporadas de circulación del virus.

El anticuerpo monoclonal complementa la estrategia de protección materna contra el VSR. El Minsa había informado que las embarazadas pueden recibir la vacuna contra este virus entre las semanas 30 y 36 de gestación, mientras que los recién nacidos que no recibieron protección materna pueden beneficiarse del anticuerpo monoclonal.

Minsa capacita al personal de salud

Como parte del inicio de la estrategia, este lunes comenzó la capacitación nacional dirigida al personal que estará involucrado en la aplicación del anticuerpo monoclonal.

El Minsa mantiene el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de signos de alarma.

Las autoridades sanitarias reiteran que el autocuidado y la participación comunitaria son fundamentales para disminuir la transmisión de enfermedades y prevenir complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.